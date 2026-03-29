«Убраться подальше»: КСИР пообещал стереть с лица земли ценные объекты США

Иранская армия в ближайшее время планирует нанести удары по новым «ценным» объектам США и Израиля на Ближнем Востоке, сообщил в соцсетях командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави. По его словам, американцам дали понять, что пора «убраться подальше» от иранских границ.

Благодаря усилиям [иранской] разведки и ударам [Исламской Республики] у Америки не осталось иного выбора, кроме как убраться подальше от иранских границ. Это доказывают и обломки [уничтоженных Ираном] американских самолетов, а также разрушенных складов [противника]. Вскоре в этот список будут добавлены новые ценные объекты, — пояснил он.

Ранее Воздушно-космические силы КСИР провели операцию, в ходе которой пострадала американская авиабаза «Принц Султан» на территории Саудовской Аравии. По предварительной информации, комбинированный удар ракет и беспилотников повредил воздушные судна.

До этого КСИР заявил, что американские и израильские вузы на Ближнем Востоке могут считаться легитимными целями. Предупреждение появилось после удара по университету науки и технологий в Тегеране.