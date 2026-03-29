29 марта 2026 в 12:17

КСИР заявил об уничтожении американского самолета-радара E-3

E-3 E-3 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции провели успешную операцию против американской авиабазы Принц Султан на территории Саудовской Аравии, заявила пресс-служба КСИР. В результате комбинированного удара ракетами и беспилотниками был ликвидирован стратегически важный объект ВВС США.

На авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3 <…> также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон, — подчеркнули в заявлении иранские военные.

Ранее армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне, которые работали в интересах воздушно-космической промышленности США в регионе.

Перед этим Иран заявил, что американские и израильские вузы на Ближнем Востоке могут считаться легитимными целями. Это сообщение появилось после удара по университету науки и технологий в Тегеране.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

