29 марта 2026 в 02:34

«КСИР предупреждает»: Иран дал жесткий ответ США за удар по университету

В Иране объявили вузы США и Израиля законной целью после атаки на университет

Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил, что американские и израильские вузы на Ближнем Востоке могут считаться легитимными целями, заявили в пресс-службе КСИР. Это сообщение появилось после удара по университету науки и технологий в Тегеране.

В ведомстве уточнили, что данное заявление касается исключительно вузов на территории региона. Дальнейшие решения будут согласованы с военным командованием и дипломатами страны.

Ранее иранский университет подвергся ракетному удару в Тегеране. По информации источника, речь идет о Высшем национальном университете обороны и стратегических исследований при Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана.

До этого агентство Tasnim сообщило, что несколько человек погибли в иранском Ширазе из-за мин, замаскированных под рыбные консервы. Такие взрывные устройства были сброшены с военных самолетов Израиля и США. Сотрудники служб безопасности стали собирать эти устройства и призвали граждан не трогать подозрительные предметы.

