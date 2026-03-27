27 марта 2026 в 08:08

Жители Ирана стали массово гибнуть из-за мин-обманок Израиля и США

Несколько человек погибли в иранском Ширазе из-за замаскированных под банки мин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Несколько человек погибли в иранском Ширазе из-за мин, замаскированных под рыбные консервы, сообщило агентство Tasnim. Такие взрывные устройства были сброшены с военных самолетов Израиля и США.

Как рассказали в агентстве, подобные мины-обманки детонируют сразу после вскрытия. Сотрудники служб безопасности стали собирать эти устройства и призвали граждан не трогать подозрительные предметы.

Ранее сообщалось, что иранские военные в провинции Фарс на юге Ирана столкнулись с серией взрывов, произошедших при попытке вскрыть армейские пайки. Инциденты затронули бойцов ополчения «Басидж» (входит в структуру КСИР), которые получили стандартные наборы продовольствия с консервированным тунцом. Внутри некоторых банок вместо рыбы оказались замаскированные взрывные устройства.

До этого постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни сообщил, что в результате ударов США и Израиля с 28 февраля погибли не менее 13 детей в возрасте до пяти лет. Также сообщается о погибших и пострадавших среди медицинских работников. По словам дипломата, жертвами ударов стал 21 сотрудник системы здравоохранения.

Иран
мины
взрывы
Израиль
США
Жители Ирана стали массово гибнуть из-за мин-обманок Израиля и США
