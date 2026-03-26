26 марта 2026 в 20:39

Иранские военные «пообедали» взрывчаткой

Бойцы КСИР подорвались на банках с тунцом

Иранские военные в провинции Фарс на юге Ирана столкнулись с серией взрывов, произошедших при попытке вскрыть армейские пайки, сообщает KP.RU. Инциденты затронули бойцов ополчения «Басидж» (входит в структуру Корпуса стражей Исламской революции), которые получили стандартные наборы продовольствия с консервированным тунцом. Внутри некоторых банок вместо рыбы оказались замаскированные взрывные устройства.

После первых сообщений о происшествиях Корпус стражей Исламской революции приостановил работу внутренней системы продснабжения. По данным связанных с КСИР иранских медиа, военнослужащих предупредили о запрете использования консервов из текущих партий.

Ранее иранские военные нанесли массированный ракетный удар по Израилю в ответ на гибель детей и мирных жителей Ливана. Отмечается, что среди прочего была атакована военная группировка армии противника, находившаяся в городе Сафед.

Кроме того, пресс-служба иранской армии сообщила, что были атакованы объекты аэрокосмической промышленности Израиля. По данным ведомства, которые приводит государственная телерадиокомпания страны, удары наносились операторами беспилотных летательных аппаратов.

