29 марта 2026 в 20:55

В Иране указали на неудачу участвующих в войне стран

Страны, развязавшие войну против Ирана и участвующие в ней, не достигли своих целей, заявил пресс-секретарь президиума Меджлиса Исламской Республики Аббас Гударзи. По его словам, которые передает ливанский телеканал Al-Mayadeen, этот конфликт определит судьбу Ближнего Востока.

Гударзи отметил, что Соединенные Штаты «задействовали все силы, чтобы навязать войну Ирану». Он добавил, что Вашингтон нарушает соглашения, поэтому не заслуживает доверия. Помимо этого, пресс-секретарь указал на то, что Тегеран готов к всеобъемлющему и затяжному противостоянию.

Ранее глава пакистанского МИД Исхак Дар сообщил, что переговоры США и Ирана могут состояться в столице Пакистана Исламабаде в ближайшие дни. По его словам, страна очень рада, что обе стороны выразили ей доверие в данном вопросе.

До этого британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа укрепят позиции России на Украине.

