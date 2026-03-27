Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем

Александрийский кулич на топленом молоке — это пасхальная выпечка с особой, карамельной ноткой. Мякиш у него получается ярко-желтым, а благодаря большому количеству сдобы он долго не черствеет.

Секрет этого рецепта в том, что топленое молоко, прошедшее длительное томление, придает тесту невероятную мягкость, волокнистую структуру и орехово-карамельный аромат, который чувствуется даже в остывшей выпечке.

Для опары понадобится: 500 г муки, 250 мл топленого молока, 50 г свежих дрожжей, 150 г сахара. Для теста: 500-600 г муки, 200 г сливочного масла, 4 яйца, 2 желтка, 150 г сахара, 1 ч. л. соли, ванилин, 200 г изюма или цукатов.

Вечером приготовьте опару: в теплом топленом молоке разведите дрожжи, добавьте сахар, муку и хорошо перемешайте. Оставьте в тепле на 8-10 часов (на ночь). Утром в подошедшую опару добавьте яйца, желтки, сахар, ванилин, соль и растопленное масло. Вмешайте муку, вымешивайте тесто 15-20 минут до гладкости. Добавьте изюм, дайте подойти 1,5-2 часа.

Разложите тесто по формам (на 1/3), дайте подойти до краев. Выпекайте при 160-170°C 50-60 минут. Готовые куличи охладите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить кулич на венском тесте.

Проверено редакцией
Никаких больше сахарных шапок: для кулича делаю шоколадную глазурь на сливках — красиво, а на вкус как трюфель
Общество
Никаких больше сахарных шапок: для кулича делаю шоколадную глазурь на сливках — красиво, а на вкус как трюфель
Прямо с кожурой: творожно-мандариновый кулич — ароматный, влажный и без лишней возни
Общество
Прямо с кожурой: творожно-мандариновый кулич — ароматный, влажный и без лишней возни
Беру тесто, творог и изюм — и к Пасхе пеку стаю весенних жаворонков: краше любого кулича
Общество
Беру тесто, творог и изюм — и к Пасхе пеку стаю весенних жаворонков: краше любого кулича
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Прощай, сковородка! Готовлю пиде в духовке из кефирного теста — начинка из картофеля, зелени и сыра тает во рту
Общество
Прощай, сковородка! Готовлю пиде в духовке из кефирного теста — начинка из картофеля, зелени и сыра тает во рту
Дарья Иванова
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

