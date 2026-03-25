25 марта 2026 в 12:00

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Венское тесто для кулича — это классика, которая гарантирует пышный, мягкий и невероятно вкусный пасхальный хлеб, который не черствеет и не крошится даже через несколько дней.

Секрет в длительной расстойке: тесто, поставленное на ночь в холодильник, приобретает эластичность, а куличи получаются с нежной структурой и насыщенным сливочным вкусом.

Для опары понадобится: 150 мл теплого молока, 20 г свежих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. муки. Для теста: 500 г муки, 150 г сливочного масла, 3 яйца, 100 г сахара, 100 г изюма, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли.

Приготовьте опару: смешайте теплое молоко, дрожжи, сахар и муку, накройте и оставьте на 20 минут. В миске смешайте муку, сахар, ванильный сахар, соль. Добавьте опару, яйца, мягкое масло и замесите тесто. В конце вмешайте изюм. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 8-10 часов (на ночь).

Утром достаньте тесто, дайте согреться 1 час. Разложите по формам на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 170°C 35-45 минут. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить пасхальный кулич без дрожжей за 1 час с выпечкой — мягкий и не крошится.

Дарья Иванова
