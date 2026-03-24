24 марта 2026 в 12:00

Никаких дрожжей и расстойки: пасхальный кулич за 1 час с выпечкой — мягкий и не крошится

Пасхальный кулич на творожном тесте с цукатами — это рецепт для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом. Всего один час, и у вас на столе ароматный, нежный и мягкий кулич, который не черствеет и не крошится.

Для приготовления понадобится: 300 г творога, 3 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, 100 г цукатов, щепотка соли. Для глазури: 1 белок, 100 г сахарной пудры, лимонный сок.

Рецепт: творог разомните вилкой или пробейте блендером. Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте растопленное сливочное масло, творог, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином, замесите тесто. Добавьте цукаты, перемешайте. Выложите тесто в форму для кулича (заполняя на 2/3). Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до сухой зубочистки. Остудите, покройте глазурью из взбитого белка с сахарной пудрой и лимонным соком.

Дарья Иванова
Д. Иванова
