Три самые популярные пасхи из творога к Пасхе — проверенные рецепты, которые всегда получаются

Эти три варианта — база, с которой можно экспериментировать. Но даже в классическом виде они уже создают то самое ощущение праздника и уюта. Все варианты получаются нежными, хорошо держат форму и отлично подходят для праздничного стола.

Классическая сливочная пасха

Ингредиенты: творог 5–9% – 500 г, сливочное масло – 100 г, сливки 20–33% – 120 мл, сахар – 120 г, ванильный сахар – 1 ч. л. Творог пробить до кремовой текстуры. Масло взбить с сахаром и ванилью, соединить с творогом, влить сливки и перемешать. Выложить в форму с марлей, поставить под пресс и убрать в холодильник на 8–12 часов.

Пасха с сухофруктами и орехами

Ингредиенты: творог – 500 г, сливочное масло – 100 г, сметана – 150 г, сахар – 120 г, изюм – 80 г, курага – 80 г, орехи – 50 г. Творог пробить, масло растереть с сахаром, добавить сметану и соединить с творогом. Сухофрукты замочить, нарезать и добавить вместе с орехами. Выложить в форму, убрать под пресс на ночь.

Лёгкая пасха без лишнего сахара

Ингредиенты: творог – 500 г, йогурт натуральный – 150 г, мёд – 80 г, ваниль – по вкусу, изюм – 50 г.

Творог пробить, добавить йогурт, мёд и ваниль, перемешать до однородности. Добавить изюм, выложить в форму и оставить в холодильнике на 8–10 часов.

