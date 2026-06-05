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05 июня 2026 в 11:29

Никаких дрожжей и расстойки: делаем быстрое творожное тесто на пирожки. Начинка — яйцо, лук, сыр

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашних пирожков, больше всего останавливает возня с дрожжевым тестом. Нужно ждать подъем, следить за температурой и тратить несколько часов на приготовление. Но есть вариант намного проще — мягкое творожное тесто, которое замешивается буквально за несколько минут.

Пирожки получаются нежными внутри, с тонкой румяной корочкой снаружи. А благодаря творогу тесто долго остается мягким и не черствеет. Для начинки я выбираю беспроигрышное сочетание вареных яиц и зеленого лука — вкус, знакомый многим с детства.

Ингредиенты: творог — 200 г, яйцо — 1 шт., рисовая мука (или обычная) — 100 г, разрыхлитель — 5 г, соль — 2 г, яйца вареные — 4 шт., зеленый лук — 50 г, сыр твердый — 50 г, соль — 2 г, растительное масло для жарки — 30 мл.

В глубокой миске соедините творог, яйцо, соль и разрыхлитель. Добавьте рисовую муку и замесите мягкое тесто. Небольшую часть муки оставьте для работы с тестом. Для начинки мелко нарежьте вареные яйца и зеленый лук, добавьте натертый сыр и слегка посолите.

Из теста сформируйте небольшие шарики и руками расплющите их в лепешки. В центр каждой выложите начинку и аккуратно защипните края. Работать нужно осторожно, так как творожное тесто получается очень нежным.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите пирожки швом вниз и обжаривайте под крышкой на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила эти пирожки, когда совсем не было времени заниматься дрожжевым тестом. Результат приятно удивил: тесто получилось мягким и нежным, а на приготовление ушло меньше получаса. Особенно понравилось сочетание яиц, зеленого лука и сыра — начинка выходит сочной и ароматной.

Проверено редакцией
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приготовление
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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