27 марта 2026 в 16:35

В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля

По крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля в Тель-Авиве был нанесен удар беспилотниками, сообщает IRNA. В Тегеране уточнили, что подразделение отвечает за транспортировку и снабжение военной техники.

Военная кампания США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, длится уже месяц. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе. Израильское руководство заявляет, что его цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Ранее в движении «Хезболла» заявили, что Израиль потерял сразу 29 танков Merkava и другую тяжелую технику за последние сутки. Это самые крупные потери Иерусалима за последние 40 лет. Тяжелая боевая техника Израиля попала в засаду. Также уничтожены бульдозеры D9 и автомобили HMMWV. Большая часть техники была уничтожена в столкновении «Хезболлы» с израильской бронегруппой. Бой развернулся между городами Тайбе и Кантара в Палестине.

До этого начальник Генерального штаба страны генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что проблема нехватки личного состава израильской армии решается очень трудно. По его словам, если вопрос не закрыть в ближайшее время, то армия может вскоре развалиться. Глава ЦАХАЛ на публичном мероприятии предупредил руководство страны о критической ситуации с кадровым составом.

