«Быстро оформили»: Галич вспомнила о своем проступке после казуса Киркорова Галич рассказала о штрафе за курение после казуса Киркорова в аэропорту Барнаула

Блогер Ида Галич вспомнила о своем похожем проступке после скандального случая с певцом Филиппом Киркоровым в аэропорту Барнаула. В своем Telegram-канале она отметила, что ее история, связанная со штрафом из-за сигареты, также произошла на территории воздушной гавани, но уже в Саратове.

Один раз я стояла возле саратовского аэропорта, и ко мне подошла товарищ полицейский. Я подумала, девушке нужен автограф. А она меня пригласила в отделение, потому что я курила прямо под знаком («курить запрещено». — NEWS.ru). Меня быстро оформили как нарушителя, и подпись свою я, к слову, оставила. Но на документах, — написала она.

Ранее Киркоров публично прокомментировал инцидент в аэропорту, где очевидцы заметили его курящим прямо в терминале. Артист объяснил свое поведение сильным переутомлением, вызванным плотным гастрольным графиком и резкой сменой часовых поясов.

После этого сотрудники транспортной полиции Алтайского края сообщили, что проводят проверку по видео, на котором запечатлен Киркоров, курящий в здании воздушной гавани. Отмечается, что соответствующие кадры были сняты местным жителем.