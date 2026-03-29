29 марта 2026 в 15:34

Киркоров оправдался за казус в Барнауле

Киркоров извинился за инцидент с сигаретой в барнаульском аэропорту

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров публично прокомментировал скандальный инцидент в аэропорту Барнаула, где очевидцы заметили его курящим прямо в терминале, передает Telegram-канал «112». Артист объяснил свое поведение сильным переутомлением, вызванным плотным гастрольным графиком и резкой сменой часовых поясов.

Вышел из самолета как в тумане, — описал свое состояние Киркоров.

Певец подчеркнул, что не собирается уклоняться от ответственности за нарушение правил общественного порядка. Он сообщил, что его представители уже вышли на связь с администрацией аэропорта, и выразил готовность оплатить штраф за курение в неположенном месте.

Ранее Киркоров купил себе щенка за 1,2 млн рублей. Порода собаки эксклюзивная — карликовый пудель. Сейчас вес Леонардо составляет 300 граммов. Певец опубликовал фото питомца в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Собака уже обзавелась собственным аккаунтом в соцсетях. Сейчас на странице щенка только одно видео, созданное при помощи нейросети: на нем пудель работает за компьютером.

