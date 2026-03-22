Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей

Народный артист России Филипп Киркоров купил себе щенка за 1,2 млн рублей. Порода собаки эксклюзивная — карликовый пудель. Сейчас вес Леонардо составляет 300 граммов. Певец опубликовал фото питомца в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Знакомьтесь. Наш новый член семьи, — написал Киркоров.

У Леонардо уже появился персональный аккаунт в Instagram. Сейчас на странице щенка только одно видео, созданное, судя по всему, с помощью нейросети. Питомец артиста сидит за компьютером в наушниках и клацает по клавиатуре.

Ролик посмотрели более 48 тыс. пользователей, а подписчиков у Леонардо пока 105. Комментаторы восхитились им и поздравили Киркорова с пополнением в семье. Фанаты назвали питомца прелестным и очаровательным пирожочком.

Ранее Киркоров перед своим концертом заявил, что не выпускал некоторое время новые хиты, потому что ему «было не до песен» и он был в состоянии публичного одиночества. Артист пояснил, что пауза в творчестве не была случайной: по его словам, «не до песен было» и стране тоже.