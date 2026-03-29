«Русские добились»: в США признали бесполезность западных «подарков» Киеву

Риттер: Россия добилась успеха в ликвидации западного оружия Киева

ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/Global Look Press
Российские военные добились впечатляющих результатов в противодействии поставляемому Украине западному вооружению, рассказал в разговоре с ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер. При этом он констатировал, что успехи США на Ближнем Востоке выглядят более скромными на фоне России.

Русские добились чрезвычайного успеха в устойчивом применении дальнобойных высокоточных средств поражения для подавления поставленных Западом украинских военных возможностей — как оборонной промышленности, так и ПВО, а затем, конечно, и для прямой поддержки действий по ослаблению наземного боевого потенциала, — сказал эксперт.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин пришел к выводу, что новые мины ВСУ с неконтактными радиовзрывателями на доплеровском эффекте не смогут изменить ход СВО. Он отметил, что максимум, на который могут рассчитывать украинские военные, — это ограниченный успех на тактическом уровне.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что США продолжают поставки оружия украинской армии, несмотря на войну в Иране. Он напомнил, что недавно Вашингтон заключил с Киевом соглашение на передачу современных радаров с активной фазированной антенной решеткой.

