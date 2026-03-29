29 марта 2026 в 07:32

Полковник предупредил Киев о развязке любого сценария в отношении Украины

BZ: Киеву придется уступить территорию при любом сценарии завершения конфликта

Фото: Социальные сети
Украине придется уступить территорию при любом пути завершения конфликта, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер. По его словам, которые приводит газета Berliner Zeitung, на это указывают все реалистичные сценарии.

Сегодня все реалистичные сценарии указывают на то, что Украине придется уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

