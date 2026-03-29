Военэксперт ответил, оставят ли США Украину из-за конфликта с Ираном

США продолжают поставки оружия украинской армии, несмотря на войну в Иране, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что недавно Вашингтон заключил с Киевом соглашение на передачу современных радаров с активной фазированной антенной решеткой.

США много заявляют о том, что они фактически ушли с Украины и Украиной должна заниматься Европа. Но в реальности не так давно был подписан контракт по передаче ультрасовременных радаров с активной фазированной антенной решеткой. Эти радары способны осуществлять электронное сканирование на 360 градусов без вращения антенны. Кроме того, [президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что американцы поставят ракеты Patriot, которые они заказывали. Если мы говорим о поставках оружия США, то, к сожалению, это происходит, — сказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Зеленский договорился о поставке модернизированного французского зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Его новая версия практически ничем не уступает американской системе Patriot, добавил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут перенаправить на Ближний Восток вооружение, изначально предназначавшееся для Украины. По его словам, этого еще не произошло, но Вашингтон имеет на это право.