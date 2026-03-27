Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины

Соединенные Штаты могут перенаправить на Ближний Восток вооружение, изначально предназначавшееся для Украины, допустил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, этого еще не произошло, но Вашингтон имеет на это право.
Это наше оружие. Речь идет о продаже вооружений по программе PURL, за которые заплатила НАТО. Я бы хотел четко дать понять, что в случае военной нужды, будь то с целью пополнения запасов или выполнения задач в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте, если речь идет о нашем оборудовании, — подчеркнул он.
Ранее журналисты сообщили, что Пентагон рассматривает вариант перенаправления вооружений, предназначавшихся для Киева, на Ближний Восток в связи с конфликтом с Ираном. Окончательное решение по данному вопросу пока не вынесено. В числе вооружений, которые могут быть переориентированы, называются ракеты-перехватчики систем ПВО, приобретенные в рамках программы Североатлантического альянса.