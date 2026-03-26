26 марта 2026 в 15:05

США могут оставить Украину без оружия из-за Ирана

WP: США могут перенаправить оружие с Украины на Ближний Восток

Министерство обороны США рассматривает возможность перенаправления вооружений, предназначенных для Киева, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном, сообщает The Washington Post. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из наиболее критичных запасов боеприпасов Вооруженных сил США, — говорится в публикации.

Среди вооружений, которые могут быть перенаправлены, называются ракеты-перехватчики систем противовоздушной обороны, закупленные в рамках программы НАТО. Она предусматривает приобретение союзниками американского оружия для последующей передачи Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Украине с просьбой о помощи на Ближнем Востоке. По его словам, это связано с необходимостью защиты американских военных баз в регионе. Политик отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также выразили желание получить поддержку от Киева.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции не увидели подвижек в переговорах по Украине
Путин дал старт строительству центра «Россия» в Москве
Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

