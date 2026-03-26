США могут оставить Украину без оружия из-за Ирана

Министерство обороны США рассматривает возможность перенаправления вооружений, предназначенных для Киева, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном, сообщает The Washington Post. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из наиболее критичных запасов боеприпасов Вооруженных сил США, — говорится в публикации.

Среди вооружений, которые могут быть перенаправлены, называются ракеты-перехватчики систем противовоздушной обороны, закупленные в рамках программы НАТО. Она предусматривает приобретение союзниками американского оружия для последующей передачи Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Украине с просьбой о помощи на Ближнем Востоке. По его словам, это связано с необходимостью защиты американских военных баз в регионе. Политик отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также выразили желание получить поддержку от Киева.