26 марта 2026 в 13:49

Зеленский заявил, что Трамп попросил его о помощи на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Соединенные Штаты все же попросили Украину о помощи на Ближнем Востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde. В частности, как утверждает политик, речь идет о защите американских военных баз в регионе. По его словам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также обратились к Украине за поддержкой.

Как уточнил Зеленский, США полагают, что опыт украинских военнослужащих может пригодиться им в войне с Ираном. Президент также признал, что ближневосточный конфликт грозит Киеву снижением поставок оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского последним человеком, от которого США нужна помощь. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в поддержке для защиты от иранских беспилотников. Он также исключил участие Украины в ближневосточном конфликте.

Между тем, по мнению американских чиновников, Трамп готов отдать приказ о начале наземной операции против Ирана, но не спешит этого делать. Хозяин Белого дома обеспокоен возможным ростом жертв среди американских военных.

