Киев предъявил Коломойскому новое обвинение

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора предъявили бизнесмену Игорю Коломойскому новое обвинение в махинациях со средствами Приватбанка, сообщают издания «РБК-Украина» и «Суспильне». Сумма ущерба в рамках этого эпизода превышает 100 млн гривен (170 млн рублей). По версии следствия, в 2014 году предприниматель вместе с сообщниками незаконно завладел кредитными активами финансовой организации.

Схема предполагала вывод денег через подконтрольные предприятия под видом выдачи необеспеченных займов. Средства проходили через цепочку подставных лиц и в конечном итоге оказывались на личных счетах организаторов аферы. К реализации преступного плана, по данным правоохранителей, были причастны топ-менеджеры банка и руководители фиктивных фирм.

В результате бизнесмену инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, что предусматривает до 12 лет лишения свободы. Приватбанк уже инициировал процесс изъятия активов бывших владельцев на сумму более $3 млрд. Коломойский и его партнеры продолжают отрицать свою причастность к любым незаконным решениям о предоставлении кредитов.

Ранее бизнесмен Денис Избрехт стал победителем повторных торгов по продаже 100% долей газодобывающей компании «Южгазэнержи» — национализированного в 2024 году предприятия Игоря Коломойского, говорится на портале «ГИС торги». В материале указано, что предприятие было продано ему за 1,98 млрд рублей.