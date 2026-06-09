Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 11:50

Экс-сотрудник СБУ раскрыл страшную тайну отстраненного прокурора МУС

Экс-офицер СБУ Прозоров: брат прокурора МУС сидел за домогательства к подростку

Карим Хан Карим Хан Фото: IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Родной брат отстраненного от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана ранее отбывал наказание в тюрьме за домогательства к 15-летнему подростку, сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с ТАСС. Он отметил, что Хан был отстранен из-за аналогичных обвинений.

Примечательно, что отстранили его [Карима Хана] от должности как раз за сексуальные домогательства к своей подчиненной, а еще более примечательно, что его родной брат, бывший член британского парламента Захир Хан, в свое время сидел в тюрьме за сексуальные домогательства к 15-летнему подростку, — сказал Прозоров.

Ранее Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута Международного уголовного суда приняло решение отстранить Хана от занимаемой должности. Мера будет действовать до вынесения решения по дисциплинарному производству, связанному с обвинениями в сексуальных домогательствах.

В 2025 году Карим Хан столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах. Уже вторая по счету женщина заявила о непристойных действиях со стороны высокопоставленного юриста, которые происходили в мае 2023 года. Заявившая пожелала сохранить анонимность.

Мир
МУС
Карим Хан
СБУ
домогательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность одного из погибших при пожаре в Петербурге
Жители Петербурга начали получать штрафы на мосту Невского
Лукашенко попросил Россию взять Белоруссию в цифровой «прицеп»
В Подмосковье ответили, зачем нужны детские медосмотры
Скандал с норовирусом в детском лагере обернулся уголовным делом
Диетолог предупредила об опасности чипсов из сухой лапши
Два ветерана ВОВ умерли в Приднестровье
Украинец погиб при попытке сбежать в Румынию через горы
«Страха не было»: появились новые детали подрыва BMW в Балашихе
В Госдуме поставили точку в обсуждении роста налогов
ВОЗ раскрыла новые детали эпидемии Эболы в Конго
Пекин осудил планы Евросоюза задерживать танкеры с российской нефтью
Глава ФСБ рассказал об интересах украинских спецслужб в СЗФО
«Роснано» направило в суд новый иск к Чубайсу
Брошенный ребенок в одном подгузнике бегал по дороге российского города
Тело тезки Иисуса Христоса нашли в казанской квартире
Школа в Калининградской области стала «пристанищем» для 12 мигрантов
«Сам решит, сколько играть»: Булыкин о перспективах Роналду на ЧМ-2026
В России предложили отменить штраф за отсутствие прав и страховки
Россиянам рассказали, какая опасность поджидает их на вокзалах
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.