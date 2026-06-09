Экс-сотрудник СБУ раскрыл страшную тайну отстраненного прокурора МУС

Родной брат отстраненного от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана ранее отбывал наказание в тюрьме за домогательства к 15-летнему подростку, сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с ТАСС. Он отметил, что Хан был отстранен из-за аналогичных обвинений.

Примечательно, что отстранили его [Карима Хана] от должности как раз за сексуальные домогательства к своей подчиненной, а еще более примечательно, что его родной брат, бывший член британского парламента Захир Хан, в свое время сидел в тюрьме за сексуальные домогательства к 15-летнему подростку, — сказал Прозоров.

Ранее Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута Международного уголовного суда приняло решение отстранить Хана от занимаемой должности. Мера будет действовать до вынесения решения по дисциплинарному производству, связанному с обвинениями в сексуальных домогательствах.

В 2025 году Карим Хан столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах. Уже вторая по счету женщина заявила о непристойных действиях со стороны высокопоставленного юриста, которые происходили в мае 2023 года. Заявившая пожелала сохранить анонимность.