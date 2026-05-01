01 мая 2026 в 13:38

Президент Эстонии раскрыл, считает ли он возможными переговоры с Путиным

Карис заявил, что у него нет необходимости разговаривать с Путиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что у него нет необходимости вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что его отношение станет другим, когда Москва изменится, передает ERR.

Ранее Карис подчеркивал, что Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале СВО. По его словам, теперь Москва не заинтересована в контактах с Брюсселем.

Между тем военный корреспондент Юрий Котенок подчеркивал, что высказывания главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возможных ударах по территории России можно расценивать как объявление полноценной войны. Он резко отреагировал на заявления министра о том, что Таллин может начать дальнобойные обстрелы вглубь российской территории.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Эстония не располагает ни военным, ни экономическим потенциалом. По его словам, эстонская армия не сможет продержаться и пяти минут в бою с российскими войсками.

На Украине рассекретили содержание новых пленок Миндича
Погода в Москве в субботу, 2 мая: субтропическое тепло, рекорды температуры
В оперштабе рассказали, сколько спасателей тушат пожар в Туапсе
Семь человек пострадали при пожаре в российском городе
Шары с сигаретами «атаковали» Польшу
Директора НАБУ уличили в преступных связях с Тимошенко
Раскрыты смертельные риски от Bubble Tea
Россиянам перед праздниками раскрыли лучший маринад для шашлыков
Основателю «Русагро» заявили многомиллиардный иск
Священник раскрыл, какой труд осуждают в РПЦ
Боснию и Сербию уличили в продолжении поставок оружия Киеву
Потап и Настя Каменских объявили о разводе
«Динамо» лишилось спортивного директора
«Пентагон лжет»: в Иране раскрыли, сколько США потратили на войну
«Оставлю при себе»: Прилепин высказался о блокировке Telegram
Прилепин заявил, что знает истинный мотив убийства Дарьи Дугиной
ВС России стерли в пыль пункт управления дронами ВСУ под Волчанском
Раскрыта сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Поездка по башкирской трассе закончилась для водителя «засадой» и обстрелом
Россиянам рассказали, как безопасно отдохнуть в майские праздники
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
