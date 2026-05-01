Президент Эстонии раскрыл, считает ли он возможными переговоры с Путиным Карис заявил, что у него нет необходимости разговаривать с Путиным

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что у него нет необходимости вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что его отношение станет другим, когда Москва изменится, передает ERR.

Ранее Карис подчеркивал, что Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале СВО. По его словам, теперь Москва не заинтересована в контактах с Брюсселем.

Между тем военный корреспондент Юрий Котенок подчеркивал, что высказывания главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возможных ударах по территории России можно расценивать как объявление полноценной войны. Он резко отреагировал на заявления министра о том, что Таллин может начать дальнобойные обстрелы вглубь российской территории.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Эстония не располагает ни военным, ни экономическим потенциалом. По его словам, эстонская армия не сможет продержаться и пяти минут в бою с российскими войсками.