Шары с сигаретами «атаковали» Польшу

На юге Польши упали неизвестные воздушные шары якобы с белорусскими сигаретами, сообщает региональный портал Capuccino. По данным полиции, инцидент произошел ночью на территории гмины Ивкова. На месте провели осмотр объектов и проверку содержимого найденных пакетов.

Радиостанция RMF.FM уточняет, что речь идет о трех метеорологических зондах, к которым были прикреплены шесть пакетов с грузом. Сигареты внутри были без акцизных марок. Полиция совместно с пожарными и пиротехниками проверила объекты и пришла к выводу, что они не представляют опасности.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на табачное волокно, используемое в сигаретах. Новые требования вступят в силу в июле 2026 года. Документом устанавливаются нормы по регулированию ширины резаного табачного волокна в табачных изделиях. Как объяснили в ведомстве, от ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет. Это отражается и на массе готового изделия, содержании смолы, никотина и монооксида углерода в дыме.