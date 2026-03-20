20 марта 2026 в 19:19

Экстремалы прыгали с парашютом с воздушных шаров и «допрыгались»

Уральские блогеры заплатили 33 тыс. рублей за нелегальные прыжки с парашютом

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press
Транспортная прокуратура выявила в интернете видеозаписи, на которых экстремальные блогеры совершали прыжки с воздушных шаров в Пермском крае без необходимых разрешений и документов, после чего суд привлек к ответственности организаторов, передает Telegram-канал «112». Владелец аэростата, который похвастался уникальностью затеи, оштрафован на 33 тыс. рублей.

Такого на Урале еще никто не делал, — сказал организатор прыжков.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили о вынесении приговора популярному блогеру Юрию Кузнецову, известному под псевдонимом Эль Капитан. Суд признал интернет-звезду виновной в попытке сбыта наркотических средств в крупном объеме и назначил наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным денежным взысканием в 300 тыс. рублей.

Кроме того, Выборгский районный суд Северной столицы вынес приговор медиаменеджеру Александру Гладышеву, назначив ему семь с половиной лет заключения в исправительной колонии строгого режима и денежное взыскание в 200 тыс. рублей. Как установлено в ходе следствия, фигурант был признан виновным в причастности к вымогательству средств у бывшей претендентки на пост губернатора Марии Михайловой.

Пермский край
парашюты
прыжки
воздушные шары
штрафы
