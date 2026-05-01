Юрист напомнила россиянам о «шашлычном запрете» в преддверии праздников

Приготовление шашлыка на балконе нарушает правила пожарной безопасности и может повлечь штраф от 5 тыс. рублей, а при тяжких последствиях — даже уголовную ответственность, напомнила кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова. По словам юриста, за нарушение правил также предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность, пишет РИА Новости.

Впереди майские праздники, и многие любят жарить шашлыки. Но немногие знают, что за жарку шашлыка на балконе своей квартиры грозят штрафные санкции. Нормативная база для регулирования данного вопроса — Федеральный закон «О пожарной безопасности», — напоминает Леонова.

Юрист пояснила, что важно учитывать действующие нормы, согласно которым использование открытого огня запрещено на балконах и лоджиях, а также в жилых комнатах общежитий и гостиниц. К таким источникам относятся, в частности, свечи и другие предметы с открытым пламенем, которые нельзя оставлять без присмотра.

При особом противопожарном режиме штраф может достигать 20 тыс. рублей. Если же нарушение привело к пожару, повреждению имущества или вреду здоровью, штраф может достигать 50 тыс. рублей. В случае тяжких последствий или гибели человека возможна уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее доцент «Росбиотеха» Оксана Горкуша заявила, что самым дорогим видом мяса для приготовления шашлыка остается баранина, килограмм которой стоит до 1,7 тыс. рублей. Она добавила, что за килограмм свинины просят до 700 рублей.