Юрист напомнила россиянам о «шашлычном запрете» в преддверии праздников

Юрист Леонова: приготовление шашлыка на балконе может привести к штрафу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Приготовление шашлыка на балконе нарушает правила пожарной безопасности и может повлечь штраф от 5 тыс. рублей, а при тяжких последствиях — даже уголовную ответственность, напомнила кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова. По словам юриста, за нарушение правил также предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность, пишет РИА Новости.

Впереди майские праздники, и многие любят жарить шашлыки. Но немногие знают, что за жарку шашлыка на балконе своей квартиры грозят штрафные санкции. Нормативная база для регулирования данного вопроса — Федеральный закон «О пожарной безопасности», — напоминает Леонова.

Юрист пояснила, что важно учитывать действующие нормы, согласно которым использование открытого огня запрещено на балконах и лоджиях, а также в жилых комнатах общежитий и гостиниц. К таким источникам относятся, в частности, свечи и другие предметы с открытым пламенем, которые нельзя оставлять без присмотра.

При особом противопожарном режиме штраф может достигать 20 тыс. рублей. Если же нарушение привело к пожару, повреждению имущества или вреду здоровью, штраф может достигать 50 тыс. рублей. В случае тяжких последствий или гибели человека возможна уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее доцент «Росбиотеха» Оксана Горкуша заявила, что самым дорогим видом мяса для приготовления шашлыка остается баранина, килограмм которой стоит до 1,7 тыс. рублей. Она добавила, что за килограмм свинины просят до 700 рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские политики всерьез начали рассматривать импичмент Зеленскому
«Не совсем курортный город»: раскрыт истинный мотив атак ВСУ на Туапсе
В Саратове умер ветеран Советско-японской войны
Лисовец рассказал о самочувствии после сообщений об онкологии
Табличка в честь Дудаева продержалась в Львове всего неделю
Носов назвал несчастным случаем инцидент на Кадыкчанском разрезе
Полковник назвал главную ценность освобожденной ВС РФ Покаляной
Стало известно, сколько в России многодетных семей
Мужчина обстрелял машину с ребенком в Киеве
Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели
Пакистан получил от Ирана новый вариант предложений по диалогу с США
Раскрыты подробности новой атаки БПЛА на Туапсе
Носов раскрыл детали спасательной операции на Кадыкчанском разрезе
Туристы три часа сидят в сломанном ретропоезде в Карелии
Будет кузькина мать! Трамп закроет Ормуз и Баб-эль-Мандеб — ЕС и КНР конец?
Вучич ответил на слухи о получении изотопов для ядерного оружия
Полиция Турции применила слезоточивый газ для разгона первомайских акций
Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье
Синоптик рассказала, жителей какого региона ожидает «майская зима»
Французский биатлонист пополнил свою коллекцию олимпийским золотом Устюгова
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
