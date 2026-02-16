МИД Эстонии заподозрили в планах воевать с Россией

Высказывания главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возможных ударах по территории России можно расценивать как объявление полноценной войны, заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Он резко отреагировал на заявления министра о том, что Таллин может начать дальнобойные обстрелы вглубь российской территории.

Котенок также выразил недоумение, почему на слова эстонского руководства до сих пор нет жесткой реакции. По его мнению, такие заявления не должны оставаться без внимания, иначе складывается ощущение, что «шавкам» давно пора преподать урок.

Я понимаю, конечно, что на лай шавок обращать внимание — такое. Но такое ощущение, что шавкам давно пора дать по носу. Может, кто-то расскажет это наверху, что нас эстонцы бомбить собрались? — написал военкор.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что Эстония не располагает ни военным, ни экономическим потенциалом. По его словам, эстонская армия не сможет продержаться и пяти минут в бою с российскими войсками.