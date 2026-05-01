01 мая 2026 в 14:44

Работники по всему миру перешли к тактике «показной продуктивности»

The Work Innovation Lab: 65% работников создают видимость деятельности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рабочие стали создавать видимость деятельности, которую ученые называют «показной продуктивностью» (productive theatre), следует из исследования The Work Innovation Lab. Время от времени так поступают около 65% сотрудников, а 22% считают, что всегда важнее выглядеть занятыми, чем реально выполнять задачи. Причины разные — страх потери работы, давление корпоративной культуры или отсутствие задач.

Как говорится в исследовании, распространены цифровые практики, создающие видимость работы — от отложенной отправки писем до программ, имитирующих движение мыши. При этом часть сотрудников тратит до 10 часов в неделю на подобную «занятость». Отмечается, что удаленные сотрудники часто отвлекаются или совмещают встречи с другими задачами, пишет американская компания Visier.

На этом фоне усиливаются явления «тихого увольнения» — работа выполняется строго по минимуму, и «resenteeism» — когда сотрудники остаются в компании, но испытывают к ней негатив. По данным компании Gallup, до 59% работников могут относиться к первой категории. Особенно часто подобные тенденции фиксируются среди молодых работников, многие из которых не стремятся к карьерному росту и ограничиваются выполнением базовых обязанностей.

Работодатели, в свою очередь, используют практику «тихого увольнения» в другом ключе. Они создают условия, при которых сотрудник уходит сам.

Ранее эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова заявила, что глубокая вовлеченность в профессиональную деятельность способна незаметно привести к эмоциональному выгоранию. По ее словам, такой подход к должностным обязанностям незаметно стирает границы между личным и рабочим временем.

