МИД России раскрыл отношение к ситуации в Ливане МИД: Россия обеспокоена сохраняющейся в Ливане нестабильностью

Москва выражает серьезную обеспокоенность по поводу сохраняющейся нестабильности в Ливане, сообщил замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко на встрече с ливанским послом Баширом Салехом Аззамом. Необходимо строго соблюдать режим прекращения огня, уточнили на сайте ведомства.

В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Ливане, вызванной внешним воздействием, и подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня. Подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны, — сообщил МИД РФ.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения страны сообщила, что с начала масштабной эскалации конфликта, начавшейся 2 марта, общее число жертв израильских атак на территории Ливана достигло 3666 человек. Свыше 200 из них — несовершеннолетние.

Ранее начальник центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что Иран пригрозил Израилю более мощными ударами, если он не прекратит атаки на юг Ливана. По его словам, Тель-Авиву необходимо остановить нападения на юг Ливана и район Дахия. Заявление было сделано на фоне информации о запуске ракет с иранской территории.