В Госдуме оценили попытки G7 убедить Трампа в победе Украины Депутат Журова: Трамп не поверит только одному источнику об украинском конфликте

Глава Белого дома Дональд Трамп не поверит только одному источнику, заявила Lenta.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала попытку лидеров стран «Большой семерки» (G7) убедить президента США в победе Украины.

Я думаю, что у Трампа есть свои источники информации достоверные. Если ему надо будет что-то узнать, он как бизнесмен вряд ли будет доверять одному источнику. Понятно, что просто им нужно Трампа на свою сторону как-то переманить, — рассказала Журова.

Депутат подчеркнула, что нейтральная или пророссийская позиция Трампа усложняет ведение европейской политики. По ее словам, позиция главы США часто привлекает внимание населения.

Ранее отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск назвал Украину «машиной для отмывания денег», которую используют отрицательные элементы из США. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп работает над улучшением ситуации.