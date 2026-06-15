Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 14:28

Сборная Туниса осталась без тренера в разгар ЧМ-2026

Сборная Туниса уволила тренера после первого же матча на ЧМ-2026

Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Туниса отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши сразу после первого матча на чемпионате мира 2026 года, сообщил спортивный журналист Ромен Молина в соцсети X. Решение было принято после поражения команды во время матча со Швецией со счетом 1:5.

Сабри Ламуши завершил свою карьеру во главе сборной Туниса, — написал он.

Как сообщил Молина, это первый подобный случай в истории чемпионатов мира по футболу. Прежде ни одна национальная команда не увольняла наставника после стартового тура мирового первенства. Лямуши возглавил африканскую сборную в январе этого года. Соглашение с наставником было подписано до лета 2028 года.

Ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев вручил госнаграды футболистам сборной страны за успешное прохождение квалификации на чемпионат мира 2026 года. Игроки команды и главный тренер удостоились почетного звания «Гордость Узбекистана».

До этого сообщалось, что в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в Мексике, сборная Швеции одержала победу над командой Туниса. Шведы возглавили турнирную таблицу группы F. У тунисцев единственный гол забил Омар Рекик.

Мир
Футбол
Тунис
Чемпионат мира по футболу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи Мурманска начали проверку после жалоб на агрессивных собак
«Не зря зовут фюрером»: Лавров поставил фон дер Ляйен перед фактом
Туристка рассказала, зачем кидает бутылку воды под кровать в отеле
Лавров обвинил ЕС в попытках переписать историю Второй мировой войны
«Жужжалка» передала новое сообщение со странным словом
HR-эксперт назвала сферы труда, в которых чаще всего работают сверхурочно
ВСУ установили очередной «рекорд» ударов по Энергодару
Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде
Удар по жилым домам в Туле, взрыв на остановке: как ВСУ атакуют РФ 15 июня
Артист Цискаридзе рассказал, какая черта помогла ему добиться успеха
Крупный банк подложил россиянам свинью
Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине
Лавров заявил, что Запад саботирует попытки получить данные о Буче
Дом как продолжение личности: как интерьер отражает характер хозяев
Сборная Туниса осталась без тренера в разгар ЧМ-2026
«Кожа и кости»: умственно отсталый мужчина три года выживал один в джунглях
«Галя, у нас отмена»: Захарова о решении Польши по Зеленскому
Чемпион мира по тхэквондо оказался мошенником
Лавров рассказал, как проходит диалог между Россией и Белоруссией
«Я плачу»: Шепелев объяснил, почему Платон не общается с семьей Фриске
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.