Сборная Туниса осталась без тренера в разгар ЧМ-2026 Сборная Туниса уволила тренера после первого же матча на ЧМ-2026

Сборная Туниса отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши сразу после первого матча на чемпионате мира 2026 года, сообщил спортивный журналист Ромен Молина в соцсети X. Решение было принято после поражения команды во время матча со Швецией со счетом 1:5.

Сабри Ламуши завершил свою карьеру во главе сборной Туниса, — написал он.

Как сообщил Молина, это первый подобный случай в истории чемпионатов мира по футболу. Прежде ни одна национальная команда не увольняла наставника после стартового тура мирового первенства. Лямуши возглавил африканскую сборную в январе этого года. Соглашение с наставником было подписано до лета 2028 года.

Ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев вручил госнаграды футболистам сборной страны за успешное прохождение квалификации на чемпионат мира 2026 года. Игроки команды и главный тренер удостоились почетного звания «Гордость Узбекистана».

До этого сообщалось, что в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в Мексике, сборная Швеции одержала победу над командой Туниса. Шведы возглавили турнирную таблицу группы F. У тунисцев единственный гол забил Омар Рекик.