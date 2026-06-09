Власти Ливана обновили статистику погибших из-за ударов Израиля Число погибших в результате атак Израиля в Ливане превысило 3,6 тыс. человек

С начала масштабной эскалации конфликта, начавшейся 2 марта, общее число жертв израильских атак на территории Ливана достигло 3666 человек. Свыше 200 из них — несовершеннолетние, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Еще 11 188 человек получили ранения. Наиболее печальная ситуация наблюдается в северных провинциях Ливана: Аккар, Северный Ливан и Баальбек-Хермель.

За день до этого ведомство сообщило, что израильский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи Ливанского общества Красного Креста в пригороде Тира. В результате ранения получили четыре сотрудника скорой помощи. Общее число жертв среди медработников с момента начала израильской агрессии составило 131 человека.

Ранее начальник центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что Иран пригрозил Израилю более мощными ударами, если он не прекратит атаки на юг Ливана. По его словам, Тель-Авиву необходимо остановить нападения на юг Ливана и район Дахия. Заявление было сделано на фоне информации о запуске ракет с иранской территории.