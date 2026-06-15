Людям впервые ввели вакцину, созданную искусственным интеллектом

Исследователи с помощью искусственного интеллекта разработали новый тип вакцины, способной защищать не только от известных коронавирусов, но и от животных вариантов, которые пока не перешли людям, передает Journal of Infection. Известно, что в испытании приняли участие 39 человек.

Как пишет источник, вакцина активировала иммунную систему и стимулировала выработку антител. По словам авторов работы, препарат «хорошо переносился во всех четырех исследованных дозировках».

Речь идет о создании вакцин, которые защищают нас не только от сегодняшних вирусов, но и от тех патогенов, которые способны вызвать следующую вспышку заболевания или новую пандемию, — заявил соавтор исследования Джонатан Хини.

В отличие от традиционных препаратов, которые требуют регулярного обновления из-за мутаций вирусов, новая технология использует алгоритмы машинного обучения для поиска наиболее устойчивых участков вирусного генома. Ученые сосредоточились на семействе сарбековирусов, куда входят возбудители SARS, COVID-19 и ряд коронавирусов животных. После анализа большого массива данных ИИ определил наиболее стабильные элементы вирусов, на основе которых исследователи создали основной компонент препарата.

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин призвал контролировать искусственный интеллект в книжной сфере. По его мнению, в противном случае могут исчезнуть авторское право писателей и издателей.