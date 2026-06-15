Боевики ИГ убили ботаников из Британии и бросили их в реку с крокодилами

Боевики ИГ убили ботаников из Британии и бросили их в реку с крокодилами Боевики ИГ казнили британскую пару в ЮАР и скормило их тела крокодилам

В ЮАР боевики ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) расправились с пожилой семейной парой из Британии и бросили их тела на съедение крокодилам, сообщает The Times of India. Жертвами стали 74-летний Род Сандерс и 63-летняя Рэйчел Сандерс — всемирно известные специалисты по редким растениям, которые исчезли в феврале 2018 года во время экспедиции в провинции Квазулу-Натал.

Согласно материалам дела, ботаники разбили лагерь в отдаленном лесу Нгойе, где их заметил 44-летний Сайефундин Дель Веккьо, назвавший в переписке с сообщниками семью «хорошей добычей». Преступники похитили супругов, пытали их, чтобы получить доступ к банковским счетам, после чего убили.

У женщины зафиксированы множественные рубленые раны мачете, колотые ранения и тяжелые тупые травмы головы, мужчина скончался от обширной черепно-мозговой травмы. Тела замотали в спальники, отвезли к мосту через реку Тугела и бросили в воду. Останки оказались настолько обезображены разложением и зубами хищников, что опознать их удалось только по ДНК и стоматологическим картам.

Преступников вычислили по расходам с кредиткам Рэйчел — они потратили почти 37 тыс. фунтов стерлингов (3,6 млн рублей) на криптовалюту и покупки. Подозрительного покупателя заметил сотрудник магазина, после чего полиция вышла на след. При обыске у задержанных нашли флаг ИГ, экстремистскую литературу, телефоны, украшения жертв, ноутбуки, походное снаряжение и угнанный Toyota Land Cruiser.

В WhatsApp сообщники называли убитых «куффар» и обсуждали, как сделать так, чтобы их тела никогда не нашли. Всех преступников арестовали, оглашение приговора назначено на 19 июня. По южноафриканским законам убийцам грозит пожизненное заключение.

Ранее в пригороде Йоханнесбурга Кливленде в ЮАР жертвами стрельбы стали 12 человек, еще девять человек пострадали. По информации правоохранителей провинции Гаутенг, инцидент произошел поздно вечером 9 июня в районе самовольных построек рядом с автозаправочной станцией.