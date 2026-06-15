Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 12:46

Боевики ИГ убили ботаников из Британии и бросили их в реку с крокодилами

Боевики ИГ казнили британскую пару в ЮАР и скормило их тела крокодилам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В ЮАР боевики ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) расправились с пожилой семейной парой из Британии и бросили их тела на съедение крокодилам, сообщает The Times of India. Жертвами стали 74-летний Род Сандерс и 63-летняя Рэйчел Сандерс — всемирно известные специалисты по редким растениям, которые исчезли в феврале 2018 года во время экспедиции в провинции Квазулу-Натал.

Согласно материалам дела, ботаники разбили лагерь в отдаленном лесу Нгойе, где их заметил 44-летний Сайефундин Дель Веккьо, назвавший в переписке с сообщниками семью «хорошей добычей». Преступники похитили супругов, пытали их, чтобы получить доступ к банковским счетам, после чего убили.

У женщины зафиксированы множественные рубленые раны мачете, колотые ранения и тяжелые тупые травмы головы, мужчина скончался от обширной черепно-мозговой травмы. Тела замотали в спальники, отвезли к мосту через реку Тугела и бросили в воду. Останки оказались настолько обезображены разложением и зубами хищников, что опознать их удалось только по ДНК и стоматологическим картам.

Преступников вычислили по расходам с кредиткам Рэйчел — они потратили почти 37 тыс. фунтов стерлингов (3,6 млн рублей) на криптовалюту и покупки. Подозрительного покупателя заметил сотрудник магазина, после чего полиция вышла на след. При обыске у задержанных нашли флаг ИГ, экстремистскую литературу, телефоны, украшения жертв, ноутбуки, походное снаряжение и угнанный Toyota Land Cruiser.

В WhatsApp сообщники называли убитых «куффар» и обсуждали, как сделать так, чтобы их тела никогда не нашли. Всех преступников арестовали, оглашение приговора назначено на 19 июня. По южноафриканским законам убийцам грозит пожизненное заключение.

Ранее в пригороде Йоханнесбурга Кливленде в ЮАР жертвами стрельбы стали 12 человек, еще девять человек пострадали. По информации правоохранителей провинции Гаутенг, инцидент произошел поздно вечером 9 июня в районе самовольных построек рядом с автозаправочной станцией.

Мир
Африка
ЮАР
ИГИЛ
террористы
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать денежный вклад
Появились подробности новых переговоров России и Украины
Россия раскрыла важную деталь о задержанном Великобританией танкере
Симоньян рассказала, сколько человек получили премию Кеосаяна в 2026 году
В Госдуме оценили попытки G7 убедить Трампа в победе Украины
В Иране раскрыли новые правила прохода судов через Ормузский пролив
В СВР оценили первое в истории участие Сербии в учениях НАТО
Лавров жестко ответил Европе на ультиматумы в адрес России
Памфилова раскрыла главную задачу ЦИК в 2026 году
Магнитные бури сегодня, 15 июня: что будет завтра, апатия, сонливость
«Даже мне тяжело»: Зюганов заявил о «ненормальных» суммах в платежках ЖКХ
В Wildberries ответили, когда закончится массовый сбой в работе сервиса
Умерла звезда «Следа» и «Интернов»: что случилось с Татьяной Плетневой
«Откровенный и содержательный»: Ушаков о диалоге Путина и Си Цзиньпина
Симоньян рассказала о выходе своей новой книги «Не первая любовь»
Четыре человека пострадали за сутки при атаках ВСУ в Запорожской области
«Не роптать»: в России анонсировали новые ограничения в работе интернета
Харьковчане осудили пиар-ход мэра с картинами из музея
«‎Ведет Германию к упадку»: в бундестаге потребовали отставки Мерца
Лавров заявил о скором визите Уиткоффа и Кушнера
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.