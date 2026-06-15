«Netflix решила меня наказать»: о чем Кевин Спейси плакался Ксении Собчак

Актер Кевин Спейси, подвергнутый «отмене» после обвинений в сексуальном насилии в 2017 году, дал интервью Ксении Собчак. Он рассказал, как проходил суд над ним и кто поддержал его в первые дни скандала, связанного с харассментом. NEWS.ru рассказывает историю актера «Карточного домика».

Оправдан по всем статьям

В 2017 году Спейси обвинили в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырех мужчин (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в период с 2004 по 2013 год, когда он занимал должность художественного руководителя исторического лондонского театра Old Vic.

Ему были предъявлены обвинения по девяти отдельным пунктам, включая сексуальное насилие и принуждение к половому акту без согласия. Он отрицал все обвинения. В 2022 году он также выиграл дело о сексуальном насилии против предполагаемой жертвы — коллеги-актера Энтони Рэппа.

Рэпп рассказал о домогательствах Спейси на волне кампании против Харви Вайнштейна. Актер заявил, что Спейси домогался его, когда ему было еще 14 лет.

В июле 2023 года актер был оправдан по всем девяти пунктам обвинения. При этом Спейси признался, что был «слишком распущенным» и «прикасался к человеку сексуальным образом».

Из-за судебных разборок актер был вынужден продать свой дом в Балтиморе, где прожил 12 лет. Вырученные деньги понадобились для оплаты услуг адвокатов.

«Расходы за последние семь лет были астрономическими. Мне приходило очень мало, а уходило почти все», — признавался мужчина.

Кевин Спейси в кадре из сериала «Карточный домик», 2017 год Фото: David Giesbrecht / Netflix/IMAGO/Global Look Press

«У нас были все доказательства»

В интервью Ксении Собчак мужчина рассказал, что его особенно впечатлила реакция консервативной общественности в этой истории. Звезда «Карточного домика» отметил, что его открыто поддержали некоторые журналисты правого толка, но при этом в его поддержку не выступил ни один либеральный журналист.

Вместе с тем он рассказал, что из ближайшего его окружения исчезло не более пяти друзей. Другие же, напротив, позвонили ему в первые же дни после скандала с обвинениями и выразили поддержку. В последующие девять лет, по признанию Спейси, он не встречался ни разу с прямым пренебрежением, а ситуация была разрешена в суде.

«Как так получается, что люди, которых обвиняют в подобных деяниях, не проходят надлежащих правовых процедур? Их увольняют из сериалов и линчуют в СМИ. И делают это журналисты, которые даже не потрудились провести расследование. Они делают выводы до окончания следствия и не задают вопросов, а управленцы принимают решение, не дожидаясь ответов. Поскольку они боятся, что их будут ассоциировать с этими людьми. <...> Я говорю не только о себе, но и о многих других», — говорит Спейси.

При этом актер отмечает, что в его случае был использован суд присяжных. А сам он никогда не выступал против расследования по инкриминируемым деяниям.

«Я никогда не был против расследования по любому из обвинений в отношении меня. Совершенно. Проводите расследование, задавайте вопросы. Все это можно делать в суде в рамках правового поля. Мы выиграли суд по каждому из пунктов обвинения, по решению коллегии присяжных, равного со мной социального статуса. У нас были все доказательства, факты, показания. Присяжные прислушались к ним, обратили на них внимание, и в конечном счете я был признан невиновным», — делится актер.

Кевин Спейси во время общения с прессой у здания Королевского суда Саутварка в Лондоне Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спейси посетовал, что в год, когда против него прозвучали первые обвинения, он успел сняться в двух картинах — «Все деньги мира» и «Гор». В первом случае актера заменили, а во втором Netflix просто решила не выпускать в свет работу.

«Мне бы хотелось отметить фильм „Гор“. Совершенно удивительная работа. Netflix решила меня наказать и не выпускать этот фильм. Но в то же время она наказывает режиссера, сценариста, оператора и остальных артистов. Я уверен, что, если бы этот фильм вышел в свет, Майкл Сталберг точно получил бы номинацию на „Оскар“ как лучший актер второго плана», — заявляет Спейси.

Новые дела

Тем временем Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах, сообщают британские СМИ. В Лондоне назначили дату слушания по трем гражданским искам — мужчины утверждают, что актер приставал к ним в разные годы с 2000-го по 2013-й. Все эпизоды связаны с тем же театром Old Vic. Старт процесса запланирован на октябрь 2026-го.

Одним из истцов стал британский актер Руари Кэннон. Он заявил, что актер домогался его на вечеринке после спектакля. Двое других проходят по делу анонимно — один утверждает, что столкнулся с домогательствами около 12 раз, а второй рассказал о психологическом и финансовом ущербе после домогательств со стороны Спейси.

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