Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 12:29

Адвокат дал совет россиянке, в квартире которой прописали почти 60 человек

Жорин: россиянка может оспорить прописку 57 человек, подтвердив взлом «Госуслуг»

Сергей Жорин Сергей Жорин Фото: Личный архив Сергея Жорина
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Екатеринбурга, в квартире которой прописали 57 человек, имеет возможность оспорить эти регистрации, доказав взлом ее учетной записи на портале «Госуслуги», заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, пострадавшая от мошенников россиянка также может потребовать с них компенсацию.

Если подтвердятся взлом аккаунта [«Госуслуг»] и отсутствие согласия собственницы [квартиры, в которой прописали 57 человек], регистрации должны быть признаны фиктивными и аннулированы органом регистрационного учета. Выселять этих людей в буквальном смысле не придется. Это само по себе не предоставляет им права на квартиру, тем более если они никогда в нее не вселялись. Одновременно полиция должна установить лиц, которые получили доступ к аккаунту, — прокомментировал Жорин.

Он подчеркнул, что в зависимости от ситуации нарушители могут быть привлечены к ответственности за фиктивную регистрацию, несанкционированный доступ к компьютерам и мошенничество при получении социальных выплат. По словам адвоката, владелица квартиры также имеет право требовать перерасчета коммунальных платежей, которые выросли из-за увеличения числа зарегистрированных жильцов.

Если лишние суммы уже уплачены либо возникли иные документально подтвержденные расходы, их можно взыскать с виновных как убытки в рамках уголовного дела или отдельного гражданского иска. Компенсация морального вреда также возможна, но не автоматически. Необходимо доказать нарушение личных неимущественных прав, например незаконное использование персональных данных, и причиненные этим нравственные страдания, — заключил Жорин.

Ранее сообщалось, что злоумышленники получили доступ к аккаунту екатеринбурженки на портале «Госуслуги» и незаконно зарегистрировали в ее квартире 57 человек. Это привело к серьезным финансовым убыткам россиянки.

Регионы
Екатеринбург
мошенники
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия раскрыла важную деталь о задержанном Великобританией танкере
Симоньян раскрыла, сколько человек получили премию Кеосаяна в 2026 году
В Госдуме оценили попытки G7 убедить Трампа в победе Украины
В Иране раскрыли новые правила прохода судов через Ормузский пролив
В СВР оценили первое в истории участие Сербии в учениях НАТО
Лавров жестко ответил Европе на ультиматумы в адрес России
Памфилова раскрыла главную задачу ЦИК в 2026 году
Магнитные бури сегодня, 15 июня: что будет завтра, апатия, сонливость
«Даже мне тяжело»: Зюганов заявил о «ненормальных» суммах в платежках ЖКХ
В Wildberries ответили, когда закончится массовый сбой в работе сервиса
Умерла звезда «Следа» и «Интернов»: что случилось с Татьяной Плетневой
«Откровенный и содержательный»: Ушаков о диалоге Путина и Си Цзиньпина
Симоньян рассказала о выходе своей новой книги «Не первая любовь»
Четыре человека пострадали за сутки при атаках ВСУ в Запорожской области
В России анонсировали новые ограничения в работе интернета
Харьковчане осудили пиар-ход мэра с картинами из музея
«‎Ведет Германию к упадку»: в бундестаге потребовали отставки Мерца
Лавров заявил о скором визите Уиткоффа и Кушнера
Врач предупредила об опасности несезонных арбузов
Почти сотня лесных пожаров накрыла дымовой завесой Красноярский край
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.