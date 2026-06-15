Адвокат дал совет россиянке, в квартире которой прописали почти 60 человек Жорин: россиянка может оспорить прописку 57 человек, подтвердив взлом «Госуслуг»

Жительница Екатеринбурга, в квартире которой прописали 57 человек, имеет возможность оспорить эти регистрации, доказав взлом ее учетной записи на портале «Госуслуги», заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, пострадавшая от мошенников россиянка также может потребовать с них компенсацию.

Если подтвердятся взлом аккаунта [«Госуслуг»] и отсутствие согласия собственницы [квартиры, в которой прописали 57 человек], регистрации должны быть признаны фиктивными и аннулированы органом регистрационного учета. Выселять этих людей в буквальном смысле не придется. Это само по себе не предоставляет им права на квартиру, тем более если они никогда в нее не вселялись. Одновременно полиция должна установить лиц, которые получили доступ к аккаунту, — прокомментировал Жорин.

Он подчеркнул, что в зависимости от ситуации нарушители могут быть привлечены к ответственности за фиктивную регистрацию, несанкционированный доступ к компьютерам и мошенничество при получении социальных выплат. По словам адвоката, владелица квартиры также имеет право требовать перерасчета коммунальных платежей, которые выросли из-за увеличения числа зарегистрированных жильцов.

Если лишние суммы уже уплачены либо возникли иные документально подтвержденные расходы, их можно взыскать с виновных как убытки в рамках уголовного дела или отдельного гражданского иска. Компенсация морального вреда также возможна, но не автоматически. Необходимо доказать нарушение личных неимущественных прав, например незаконное использование персональных данных, и причиненные этим нравственные страдания, — заключил Жорин.

Ранее сообщалось, что злоумышленники получили доступ к аккаунту екатеринбурженки на портале «Госуслуги» и незаконно зарегистрировали в ее квартире 57 человек. Это привело к серьезным финансовым убыткам россиянки.