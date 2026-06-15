Автомобилист избил школьника в Приморье

В Приморье на Русском острове автомобилист ударил подростка после дорожного конфликта, сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия». По словам очевидцев, подростки посигналили водителю на дороге, после чего мужчина решил выяснить отношения.

Водитель догнал молодых людей и в ходе выяснения отношений нанес удар одному из школьников. В конфликт вмешались очевидцы и сотрудник АЗС, не давшие ситуации продолжиться. После происшествия нападавший сел в автомобиль серого цвета и уехал с места.

Ранее в Рязани полиция задержала 29-летнего мигранта, который избил 26-летнего местного жителя до потери сознания и похитил его телефон. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Наро-Фоминском городском округе сотрудники полиции задержали мигранта, который напал на жителей частного дома с ножом. В результате происшествия один человек погиб, а еще один получил ранения.