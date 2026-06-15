Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 12:26

Автомобилист избил школьника в Приморье

В Приморье водитель ударил подростка на АЗС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Приморье на Русском острове автомобилист ударил подростка после дорожного конфликта, сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия». По словам очевидцев, подростки посигналили водителю на дороге, после чего мужчина решил выяснить отношения.

Водитель догнал молодых людей и в ходе выяснения отношений нанес удар одному из школьников. В конфликт вмешались очевидцы и сотрудник АЗС, не давшие ситуации продолжиться. После происшествия нападавший сел в автомобиль серого цвета и уехал с места.

Ранее в Рязани полиция задержала 29-летнего мигранта, который избил 26-летнего местного жителя до потери сознания и похитил его телефон. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Наро-Фоминском городском округе сотрудники полиции задержали мигранта, который напал на жителей частного дома с ножом. В результате происшествия один человек погиб, а еще один получил ранения.

Регионы
Приморский край
избиения
подростки
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия раскрыла важную деталь о задержанном Великобританией танкере
Симоньян раскрыла, сколько человек получили премию Кеосаяна в 2026 году
В Госдуме оценили попытки G7 убедить Трампа в победе Украины
В Иране раскрыли новые правила прохода судов через Ормузский пролив
В СВР оценили первое в истории участие Сербии в учениях НАТО
Лавров жестко ответил Европе на ультиматумы в адрес России
Памфилова раскрыла главную задачу ЦИК в 2026 году
Магнитные бури сегодня, 15 июня: что будет завтра, апатия, сонливость
«Даже мне тяжело»: Зюганов заявил о «ненормальных» суммах в платежках ЖКХ
В Wildberries ответили, когда закончится массовый сбой в работе сервиса
Умерла звезда «Следа» и «Интернов»: что случилось с Татьяной Плетневой
«Откровенный и содержательный»: Ушаков о диалоге Путина и Си Цзиньпина
Симоньян рассказала о выходе своей новой книги «Не первая любовь»
Четыре человека пострадали за сутки при атаках ВСУ в Запорожской области
«Не роптать»: в России анонсировали новые ограничения в работе интернета
Харьковчане осудили пиар-ход мэра с картинами из музея
«‎Ведет Германию к упадку»: в бундестаге потребовали отставки Мерца
Лавров заявил о скором визите Уиткоффа и Кушнера
Врач предупредила об опасности несезонных арбузов
Почти сотня лесных пожаров накрыла дымовой завесой Красноярский край
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.