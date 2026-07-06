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06 июля 2026 в 16:04

Преступник избил полицейских их же дубинкой и сбежал

В Англии мужчина напал на полицейских с дубинкой и скрылся на мотоцикле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Англии разыскивают подозреваемого, который напал на полицейских и скрылся на мотоцикле, сообщает The Daily Telegraph. По его информации, злоумышленник выхватил у сотрудников правоохранительных органов дубинку, нанес несколько ударов по правоохранителям и после этого уехал с места происшествия.

После борьбы с полицейским, продолжавшейся около полутора минут, нападавший потянулся за дубинкой одного из полицейских, которая упала на землю во время потасовки. Он ударил одного полицейского по голове, после чего вскочил на свой электровелосипед и скрылся с места происшествия с дубинкой в руке, — говорится в публикации.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело после нападения группы автоподставщиков на сотрудника полиции. Уточняется, что инцидент произошел в районе Китай-города, там под колеса медленно движущегося автомобиля внезапно бросилась девушка. После этого к водителю подошли предполагаемые сообщники и под угрозой заявления потребовали передать им 10 тыс. рублей. Мужчина отказался выполнять требования и вызвал полицию.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге 18-летний местный житель выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо мужчине на остановке общественного транспорта. Пострадавшего госпитализировали, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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