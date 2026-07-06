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06 июля 2026 в 16:16

Страны НАТО начали ощущать давление из-за увеличения военных расходов

Reuters: европейские страны НАТО испытывают давление из-за военных расходов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейские страны — участники НАТО столкнулись с серьезным давлением в связи с увеличением роста военных расходов, сообщает Reuters. По оценкам экспертов, Великобритания, Франция и Италия не справляются с текущей финансовой нагрузкой.

Старший научный сотрудник Института фискальных исследования Макс Уорнер ожидает, что оборонные расходы станут одним из главных бюджетных вызов для Великобритании в среднесрочной перспективе. В то же время страны Северной Европы, восточноевропейские государства и ФРГ имеют необходимый бюджетный запас для повышения оборонных расходов.

Так, Польша потратила 4,3% ВВП на оборону в 2025 году, а Эстония и Литва близки к достижению новых целей. Франция планирует увеличить расходы с 2% до 2,5% ВВП к концу десятилетия. По данным источника, это решение создаст проблемы в контексте предстоящих президентских выборов.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза и Канада планируют объявить о выделении Украине помощи в размере не менее €140 млрд (12,4 трлн рублей) в течение двух лет. При этом США намерены отказаться от участия в этом проекте.

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