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06 июля 2026 в 15:04

Боец ММА решил «потренироваться» на жене и получил уголовное дело

Приморские следователи возбудили уголовное дело на бойца ММА за избиение жены

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Силовики Приморского края возбудили уголовное дело на жителя Владивостока — бойца смешанных единоборств по подозрению в систематическом избиении жены, сообщили в канале местного Следственного управления СК РФ в МАКСе. По версии следствия, мужчина регулярно причинял физические и психологические страдания супруге в июле 2026 года.

По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание. — NEWS.ru), — заявила ответственное лицо управления по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

Сообщения о зверствах мужчины появились в интернете. Его жена сообщила об избиениях и унижениях в соцсетях. На это обратили внимание следователи. На сегодняшний день они изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело из-за унижения девочки-подростка сверстниками в Ленинградской области. Видео с психологическим насилием над ней опубликовали в интернете. Силовики разбираются в деталях преступления.

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