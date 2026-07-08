Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 09:15

Захарова поразилась отказом Украины забирать тела своих военных

Захарова: отказ Киева забирать тела солдат ВСУ в Константиновке беспрецедентен

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Отказ Киева забирать тела погибших военнослужащих ВСУ не имеет прецедентов в истории, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, даже до появления мировых религий так не поступала ни одна социальная группа.

Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить, — образования такого не было, которое бы своих не забирало, — сказала Захарова.

Захарова также заявила, что участники саммита НАТО в Анкаре будут использовать президента Украины Владимира Зеленского в своих целях, как мячик для пинг-понга. Дипломат отметила, что лидеры Блока разыграют украинского президента так, как им будет выгодно.

Ранее представитель МИД России прокомментировала освобождение Константиновки. Она назвала это событие важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

Также она заявила, что Зеленский сообщал западным странам ложную информацию о якобы успехах на поле боя ради денег. Константиновка, которую киевские власти называли укрепленным пунктом, освобождена.

Власть
Украина
Мария Захарова
МИД России
потери ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре человека получили ранения при ударах ВСУ по кафе и авто в ЛНР
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.