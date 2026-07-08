Отказ Киева забирать тела погибших военнослужащих ВСУ не имеет прецедентов в истории, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, даже до появления мировых религий так не поступала ни одна социальная группа.

Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить, — образования такого не было, которое бы своих не забирало, — сказала Захарова.

Захарова также заявила, что участники саммита НАТО в Анкаре будут использовать президента Украины Владимира Зеленского в своих целях, как мячик для пинг-понга. Дипломат отметила, что лидеры Блока разыграют украинского президента так, как им будет выгодно.

Ранее представитель МИД России прокомментировала освобождение Константиновки. Она назвала это событие важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

Также она заявила, что Зеленский сообщал западным странам ложную информацию о якобы успехах на поле боя ради денег. Константиновка, которую киевские власти называли укрепленным пунктом, освобождена.