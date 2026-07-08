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08 июля 2026 в 08:22

Россияне смогут увидеть надвигающийся на Землю Апофис

Свыше 7,6 млрд человек смогут увидеть надвигающийся на Землю астероид Апофис

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Астероид Апофис смогут наблюдать невооруженным глазом около 90% жителей Земли — порядка 7,6 млрд человек, пишет Space.com. По данным издания, ученые все точнее устанавливают дату максимального сближения небесного тела с нашей планетой.

Согласно последним расчетам астрономов, это событие состоится 13 апреля 2029 года. На земном небосводе астероид будет выглядеть как светлая точка, которая плавно преодолевает расстояние, сопоставимое с диаметром полного лунного диска, примерно за одну минуту. Вместе с тем издание отмечает, что реальный успех наблюдений будет во многом определяться земными факторами — в первую очередь наличием облачности и уровнем светового загрязнения в конкретном месте наблюдения.

Ранее Китайское национальное космическое управление CNSA сообщило, что ведется работа над созданием интегрированной системы мониторинга астероидов. Комплекс призван объединить наземные и космические средства наблюдения. Его планируют применять для раннего предупреждения и обеспечения защиты от астероидной угрозы.

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