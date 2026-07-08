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08 июля 2026 в 09:25

Британские депутаты потратили 24 часа на просмотр «Маши и Медведя»

Депутаты из Великобритании почти сутки смотрели 200 серий «Маши и Медведя»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 50 британских парламентариев провели почти сутки за просмотром российского мультсериала «Маша и Медведь», пишет The Guardian. Таким образом они пытались выявить в произведении признаки пропаганды.

Поводом для столь необычного занятия послужило обращение депутата от Либерально-демократической партии Тома Гордона к министру культуры Лизе Нэнди с предложением запретить мультфильм. Парламентарий охарактеризовал его как «инструмент российской мягкой силы». Для проверки своих подозрений законодатели просмотрели свыше 200 серий продолжительностью около семи минут каждая.

Ранее в Великобритании призвали запретить мультсериал «Маша и Медведь». Группа парламентариев пожаловалась на присутствие советской военной символики. В компании Animaccord подчеркнули, что ее бизнес всегда был частным и никогда не получал государственного финансирования.

Депутат Госдумы Елена Драпеко называла дуростью идею запретить российский мультсериал «Маша и Медведь» в Великобритании. Она заявила, что попытки избавиться от культурного наследия России выглядят абсурдно. По словам парламентария, подобные инициативы лишь демонстрируют недальновидность их авторов.

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