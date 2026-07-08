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08 июля 2026 в 09:04

Фигурантка дела футболиста Секача не захотела помогать следователям

Соучастница футболиста Секача не стала сотрудничать со следствием

Экс-футболист «Урала-2» Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней предпринимательницы в Москве Экс-футболист «Урала-2» Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней предпринимательницы в Москве Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Софья Никольская, соучастница футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве предпринимательницы по указке мошенников в Москве, отказалась от сотрудничества со следствием, сообщил РИА Новости информированный источник. Как следует из судебных документов, защита Никольской настаивала на том, что ее подзащитная активно взаимодействовала со следствием, когда находилась в статусе свидетеля.

После предъявления девушке обвинения она отказалась от сотрудничества со следствием, — сказал собеседник.

Убийство произошло 13 марта. По версии следствия, мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь предпринимательницы впустить Секача в квартиру на Строгинском бульваре. Следствие считает, что футболист до смерти избил женщину, после чего похитил деньги и ювелирные украшения. По версии СК, его соучастница Никольская приобрела болгарку, с помощью которой Секач вскрыл сейф в квартире убитой.

В МВД сообщили, что футболист екатеринбургского «Урала-2» был уверен, что участвует в спецоперации. Спортсмена убедили, что таким образом он сможет избежать ответственности за якобы произошедшую утечку его данных на Украину через «взломанный» аккаунт в «Госуслугах».

Россия
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