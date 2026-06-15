Почти сотня лесных пожаров накрыла дымовой завесой Красноярский край

В Красноярском крае зарегистрировали почти 100 лесных пожаров, несколько районов накрыло густым дымом, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, наиболее тяжелая обстановка — на севере.

В материале говорится, что основные причины возгораний — сухие грозы и неосторожное обращение людей с огнем. На данный момент тушат 97 лесных пожаров на площади 36 тыс. гектаров. Задействовано более 1,2 тыс. человек, 30 единиц техники и 27 воздушных судов для авиапатрулирования и доставки грузов.

Местные власти уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Однако Лесосибирск и Енисейск затянуло дымом. В соцсетях, пишет канал, символом происходящего стал местный житель в противогазе, который в таком виде отправился выгуливать собаку.

Ранее сообщалось, что крупный лесной пожар, вспыхнувший в пятницу, 12 июня, в районе муниципалитета Падрон на северо-западе Испании, остается нелокализованным и уже уничтожил около 330 гектаров территории. По информации местных СМИ, власти уже объявили второй уровень опасности, а жители были эвакуированы.