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15 июня 2026 в 12:50

Почти сотня лесных пожаров накрыла дымовой завесой Красноярский край

Baza: почти 100 лесных пожаров накрыли густым дымом районы Красноярского края

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Красноярском крае зарегистрировали почти 100 лесных пожаров, несколько районов накрыло густым дымом, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, наиболее тяжелая обстановка — на севере.

В материале говорится, что основные причины возгораний — сухие грозы и неосторожное обращение людей с огнем. На данный момент тушат 97 лесных пожаров на площади 36 тыс. гектаров. Задействовано более 1,2 тыс. человек, 30 единиц техники и 27 воздушных судов для авиапатрулирования и доставки грузов.

Местные власти уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Однако Лесосибирск и Енисейск затянуло дымом. В соцсетях, пишет канал, символом происходящего стал местный житель в противогазе, который в таком виде отправился выгуливать собаку.

Ранее сообщалось, что крупный лесной пожар, вспыхнувший в пятницу, 12 июня, в районе муниципалитета Падрон на северо-западе Испании, остается нелокализованным и уже уничтожил около 330 гектаров территории. По информации местных СМИ, власти уже объявили второй уровень опасности, а жители были эвакуированы.
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