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15 июня 2026 в 12:41

Российскому городу предсказали превращение в Хургаду через 20 лет

SHOT: Владивосток станет российской Хургадой к 2045 году

Владивосток Владивосток Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Владивосток к 2045 году может превратиться в аналог египетского курорта Хургада, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на прогноз ученых. Специалисты полагают, что через 15-20 лет именно в Приморье появятся самые популярные курортные места в России.

Ключевым фактором изменений станет рост средней температуры, который за последние 60 лет составил полтора градуса, пишут авторы. Уже сейчас вода в бухтах прогревается до 23-25 градусов в августе и сентябре, а в начале октября фиксируются аномально теплые показатели в заливе Петра Великого.

Представители Института Мирового океана ДВФУ отметили, что сходства с Хургадой добавят акулы, которые будут чаще заплывать в акватории приморских городов и бухт. Вместе с тем ученые предупреждают, что из-за изменения климата в ближайшие 50 лет возрастает вероятность усиления тайфунов, наводнений и серьезного повышения уровня моря.

Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили, что 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона, еще 18 проходят экспертизу. На территорию пляжей завозят и распределяют дополнительный слой чистого песка. Санитарные службы ведут мониторинг этих процессов.

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