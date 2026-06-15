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15 июня 2026 в 12:27

Страдающая ДЦП дочь Баталова готовится заговорить с помощью ИИ

Юрист Кириенко: дочь Баталова осваивает ИИ-технологию, которая озвучит ее речь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария осваивает новый способ общения посредством искусственного интеллекта, сообщила NEWS.ru юрист Татьяна Кириенко. По ее словам, в будущем наследница актера даже сможет дать большое интервью.

Ну это Ai-трекер, когда глазами водит по алфавиту на планшете или компьютере. Текст печатает и тут же озвучивает. Это требует тренировок. Сейчас Мария тренируется, осваивает новые технологии. В дальнейшем, возможно, будет интервью. Можно будет взять большое интервью, — пояснила юрист.

Врачи диагностировали у Марии детский церебральный паралич. Она передвигается на инвалидной коляске и с трудом говорит, однако смогла окончить ВГИК, пишет книги и сценарии.

Ранее сообщалось, что дочь Баталова и цирковой артистки Гитаны Леонтенко, которая скончалась 23 января, находилась под присмотром помощницы по хозяйству и старшей сестры. До этого юрист Кириенко заявила, что медики пытались обвинить Марию в избиении матери. Она пояснила, что поводом стали синяки на теле умершей Леонтенко, которые появились после ударов о мебель.

Общество
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