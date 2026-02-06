Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 14:51

Дочь Баталова пытались обвинить в избиении матери

Юрист Кириенко: дочь Баталова пытались обвинить в избиении матери из-за синяков

Мария Баталова у гроба во время церемонии прощания с Гитаной Леонтенко Мария Баталова у гроба во время церемонии прощания с Гитаной Леонтенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Медики пытались обвинить дочь актера Алексея Баталова Марию в избиении матери, сказала NEWS.ru представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко. Она пояснила, что поводом стали синяки на теле умершей Гитаны Леонтенко, которые образовались после ударов о мебель.

Когда Гитана Аркадьевна умерла, в доме была Маша и помощница. Когда вызвали скорую помощь и констатировали смерть, приехала бригада медиков. Они увидели на теле Гитаны Аркадьевны синяки. Мебель деревянная и у нее легко остались синяки на руках и ногах. Маше сказали, что она била мать и ее за это посадят. Маша была в сильном стрессе, — сказала Татьяна Кириенко.

Юрист рассказала, что стресс привел к спазму мышц у больной ДЦП Марии Баталовой, и ей пришлось вызывать скорую помощь. По словам Кириенко, Мария успокоилась лишь тогда, когда был завершен процесс оформления документов.

Ранее Кириенко опровергла информацию о том, что Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым оплатил похороны Гитаны Леонтенко. По словам юриста, расходы полностью взяла на себя младшая дочь Мария.

