Стало известно, с кем осталась тяжелобольная дочь Баталова «7Дней.ru»: страдающая ДЦП дочь Баталова не осталась одна после смерти матери

Дочь вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко сейчас находится под присмотром помощницы по хозяйству и старшей сестры, сообщает издание «7Дней.ru». Марии Баталовой 58 лет, она с детства страдает ДЦП, с трудом говорит и прикована к инвалидной коляске.

Отмечается, что после смерти матери женщина лишилась единственного опекуна. Несмотря на болезнь, Баталова окончила сценарный факультет ВГИК и выпустила несколько книг. Кроме того, по ее сценарию снят популярный сериал «Дом на Набережной».

Ранее сообщалось, что тело Леонтенко долго находилось в морге. Согласно сведениям источников, женщина умерла еще в январе, однако из-за определенных процедур о ее смерти не говорили до 5 февраля. Поскольку Леонтенко скончалась дома, потребовалось время для прохождения юридических формальностей, включая проверку на отсутствие криминальных обстоятельств.

До этого стало известно, что прощание с Леонтенко состоится 6 февраля. Оно пройдет на Преображенском кладбище в Москве. Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина уточнила, что все расходы по захоронению вдовы Баталова полностью взял на себя Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым.